Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der eindeutigen Niederlage bei den Midterms in den USA hat Präsident Donald Trump den Demokraten zum Sieg gratuliert. "Nun, ich sage Folgendes: Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet", sagte Trump dem Sender Fox News. Die Demokraten hätten lange auf diesen Moment hingearbeitet. Als persönliche Niederlage sah Trump die Schlappe bei den Midterms allerdings nicht an. "Ich stand nicht auf dem Wahlzettel", sagte er./jcf/DP/zb
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