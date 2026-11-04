Trump räumt nach Wahlniederlage Belastung durch Iran-Krieg ein

Washington, 04. ⁠Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach der deutlichen Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen eingeräumt, dass der Krieg gegen den Iran dabei eine Rolle gespielt hat. "Ich denke, zum ‌Teil lag es am Iran", sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem Sender Fox News. "Der ⁠Iran war ⁠ein Teil davon", sagte er zudem der Zeitung "Wall Street Journal". Dennoch verteidigte Trump sein Vorgehen, trotz seines Wahlkampfversprechens, keine neuen Kriege von Zaun zu brechen, den Iran militärisch angegriffen zu haben. "Ich habe das Richtige getan", ‌sagte er dem "Wall Street Journal". "Ich würde ‌es wieder tun." Die Demokraten haben bei den Wahlen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen.

Die Ergebnisse ⁠der US-Wahl wurden in Teheran mit Genugtuung aufgenommen. "Die Amerikaner ‌haben 'Nein zum Krieg' gesagt, und ⁠wir unterstützen diese Botschaft", erklärte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf am Mittwoch auf der Online-Plattform X. Der Krieg geht bereits in den neunten Monat ‌und ist bei den ⁠Amerikanern seit seinem Beginn unpopulär. ⁠Demokratische Kandidaten im ganzen Land machten den Konflikt im Wahlkampf für den Anstieg der Preise für Benzin und andere Güter verantwortlich. Trump hat für den Krieg wechselnde Ziele und Zeitpläne genannt. Er drohte einerseits mit einer Ausweitung der US-Militärschläge, erklärte andererseits aber, er könne den Konflikt jederzeit beenden.

(Bericht von Kanishka Singh ⁠und Jarrett RenshawBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Sabine WollrabBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌mailto:berlin.newsroom@thomsonreuters.com)