Vonovia: Die Aktie hat Potenzial bis 20 Euro

Was bewegt die Aktie?

Vonovia zeigt in den ersten neun Monaten ein gemischtes Geschäftsbild. Das bereinigte Periodenergebnis für die Aktionäre beträgt 1,12 Milliarden Euro und liegt damit rund 6,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zugleich steigen die Mieten weiter, während höhere Zinsen vor allem Wohnungsverkäufe und Neubauprojekte erschweren. Damit entwickeln sich die einzelnen Geschäftsbereiche deutlich unterschiedlich.

Das organische Mietwachstum erreicht 3,8 Prozent nach 4,2 Prozent im Vorjahr. Die Zuwachsrate fällt damit etwas geringer aus, dennoch erzielt Vonovia weiterhin höhere Mieten. Die Leerstandsquote steigt im selben Vergleich von 2,2 auf 2,3 Prozent. Angesichts des anhaltenden Mietwachstums bleibt dieser geringe Anstieg überschaubar, und das Vermietungsgeschäft entwickelt sich insgesamt gut.

Zusätzlich gewinnen die ergänzenden Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens an Bedeutung. Dazu zählen Handwerkerleistungen und das Energiegeschäft, die zusätzliche Gewinne beitragen. Diese Aktivitäten ergänzen das Vermietungsgeschäft, das den größten Ergebnisbeitrag liefert. Damit stehen dem schwächeren Geschäft mit Wohnungsverkäufen und Neubauten Bereiche mit einer positiven Entwicklung gegenüber.

Bei Wohnungsverkäufen und Neubauten verzeichnet Vonovia dagegen deutliche Rückgänge. Die höheren Zinsen erschweren sowohl neue Bauprojekte als auch den Verkauf bestehender Wohnungen. Für Käufer steigen die Finanzierungskosten. Zugleich begrenzen diese Kosten den Wertzuwachs des Immobilienbestands, sodass die Zinsentwicklung ein wesentlicher Belastungsfaktor für das Unternehmen bleibt.

Die Aktie ist innerhalb der vergangenen 52 Wochen von etwa 26 auf rund 16 Euro gefallen. Dieser Kursrückgang übersteigt den Rückgang des bereinigten Periodenergebnisses deutlich. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt 8,8 und liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Auf die aktuellen Zahlen reagiert der Aktienkurs mit einem deutlichen Anstieg.

Charttechnik

Die Aktie hat die abwärtsgerichtete Trendlinie dynamisch überschritten und legt im Tagesverlauf weiter zu. Als nächste wichtige Marke folgen die Hochs von Ende Oktober bei etwa 16,90 Euro.

Die Abfolge aus einem Tief, einem tieferen Tief und einem anschließenden höheren Tief könnte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Diese Kursformation würde eine mögliche Bodenbildung anzeigen. Steigt der Kurs dynamisch über 16,90 Euro, würde das dieses Szenario stärken. Daraus ergibt sich für die nächsten Wochen Potenzial in Richtung 20 Euro.

Martins Einschätzung

Der starke Kursrückgang und die Bewertung unter dem Fünfjahresdurchschnitt sprechen dafür, dass die Abwärtsbewegung zu weit gegangen sein könnte. Das anhaltende Mietwachstum und die positive Kursreaktion auf die Zahlen stützen diese Einschätzung. Entscheidend für das weitere Aufwärtspotenzial ist jetzt ein dynamischer Anstieg über 16,90 Euro; die höheren Zinsen bleiben der zentrale Belastungsfaktor.