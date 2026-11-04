Vonovia muss einen neuen Finanzchef suchen

Düsseldorf, 04. ⁠Nov (Reuters) - Der langjährige Finanzchef Philip Grosse kehrt Vonovia den Rücken. Grosse habe den Aufsichtsrat darüber informiert, seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, teilte der ‌Bochumer Immobilienriese am Mittwoch mit. Mit seiner frühzeitigen Entscheidung lasse Grosse dem Konzern ausreichend Zeit, die Nachfolge ⁠zu ⁠regeln. Vonovia sei zuversichtlich, die Nachfolge in Kürze bekannt zu geben. Grosse war 2016 beim später von Vonovia übernommenen Immobilienkonzern Deutsche Wohnen zum Finanzvorstand berufen worden, im Januar 2022 rückte er als Finanzchef in ‌den Vorstand Vonovias auf.

Auf Grosses Nachfolger ‌kommen schwere Aufgaben zu. Denn steigende Zinsen, die Enteignungsdebatte in Berlin und erste Vorzeichen einer möglichen neuen Immobilienkrise ⁠setzen den deutschen Branchenprimus unter Druck. Vonovia hatte in ‌der vergangenen Woche unter anderem ⁠seine Ziele für 2028 gesenkt und Investitionen zusammengestrichen. Für das laufende Jahr rechnet Vonovia nun unter anderem mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) in ‌der unteren Hälfte der ⁠bisherigen Spanne von 2,95 bis ⁠3,05 Milliarden Euro.

"Seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten haben sich die Finanzierungsbedingungen deutlich verschlechtert", erklärte der hoch verschuldete Konzern nun. Seit Anfang September seien die Zinsen nochmals spürbar gestiegen. "Die Marktteilnehmer bleiben deshalb bei Immobilienkäufen zurückhaltend, Verkaufsprozesse dauern entsprechend länger", räumte der Konzern ein.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)