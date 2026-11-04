Vonovia unter Druck - Zinsen und Debatte um Enteignung belasten

Düsseldorf, 04. Nov (Reuters) - ⁠Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia gerät gleich von mehreren Seiten unter Druck: Steigende Zinsen erschweren den von Vonovia-Chef Luka Mucic angekündigten Abbau der milliardenschweren Schulden, die Debatte um eine Enteignung in Berlin verunsichert die Investoren und die sich abzeichnende Krise am Immobilien-Markt macht geplante Verkäufe von Wohnungen nicht einfacher. Nun muss der Konzern auch noch einen neuen Finanzchef suchen: ‌Amtsinhaber Philip Grosse will seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie Vonovia am Mittwoch mitteilte. In dieser Frage soll es aber immerhin eine schnelle Lösung geben: Ein Nachfolger Grosses solle "in Kürze" benannt werden.

In ⁠ihren Sondierungen auf ⁠Landesebene in Berlin hatten Linke, Grüne und SPD beschlossen, Konzerne mit mehr als 10.000 Wohnungen zu enteignen und dafür bis zu 16 Milliarden Euro bereitzustellen. Dabei sind Entschädigungen deutlich unter dem aktuellen Wert vorgesehen. Betroffen wäre in Berlin vor allem Vonovia - aber auch Firmen wie Heimstaden, Covivio, die Adler Group oder DVI. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte indes eine schnelle Reaktion der Bundesregierung auf die Pläne angekündigt - er will ein gesetzliches Enteignungsverbot vorlegen.

"SCHLICHT DER ‌FALSCHE WEG"

Mucic warnte, allein die Diskussion um Enteignungen schade Plänen für ‌den Wohnungsbau: "Schon allein die Debatte darüber schwächt das Vertrauen in Eigentum, Investitionen und in den Standort Deutschland insgesamt", sagte er. "Es wäre der falsche Weg und ein gefährliches Signal für die wirtschaftliche Stärke unseres gesamten Landes". Verlässliche Rahmenbedingungen dagegen könnten Kapital ⁠mobilisieren für Neubau, Modernisierung und den Klimaschutz. Eine Vergesellschaftung sei "aus unserer Sicht schlicht der falsche Weg", unterstrich der ‌Vonovia-Chef. Denn durch einen solchen Schritt werde keine einzige neue ⁠Wohnung geschaffen. "In Deutschland fehlen rund 1,4 Millionen Wohnungen", sagte er: "Viele Menschen suchen verzweifelt ein Zuhause." Dabei gebe es nur einen Ausweg: "Wir müssen mehr bauen und investieren." Vonovia und die Tochter Deutsche Wohnen verfügen in Berlin und Umgebung über rund 138.000 Wohnungen.

Die Debatte kommt für Vonovia zur Unzeit. Denn ‌die Zentralbanken drehen wegen der hohen Inflation wieder an der ⁠Zinsschraube. Die Refinanzierung wird für den hoch verschuldeten ⁠Konzern teurer, der Immobilienmarkt gerät zunehmend unter Druck. "Seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten haben sich die Finanzierungsbedingungen deutlich verschlechtert", erklärte das Unternehmen. Seit Anfang September seien die Zinsen nochmals spürbar gestiegen.

"Die Marktteilnehmer bleiben deshalb bei Immobilienkäufen zurückhaltend, Verkaufsprozesse dauern entsprechend länger", räumten die Bochumer ein, die milliardenschwere Verkäufe zum Abbau von Schulden planen. Vonovia werde im zweiten Halbjahr den Wert seines Immobilienportfolios wahrscheinlich herunterschreiben müssen, sagte der scheidende Finanzchef Grosse zudem. Dabei hatte Mucic angekündigt, den bei Investoren und Analysten viel beachteten Verschuldungsgrad (LTV) bis Ende 2028 auf rund 40 Prozent senken zu wollen. Zum 30. September lag er bei 46,1 Prozent. "Allerdings dürfte es schwieriger ⁠werden, die 40 Prozent bereits bis Ende 2028 zu erreichen" erklärte Vonovia nun.

Bericht von Tom Sims und Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).