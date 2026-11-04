Wahlsieg der US-Demokraten treibt Bank- und Ökostromaktien in Europa

Frankfurt, 04. Nov (Reuters) - ⁠Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hat den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb gegeben. Vor allem Banken- und Ökostrom-Werte profitierten von der Hoffnung auf eine veränderte Politik in Washington. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher bei 26.241 und 6251 Punkten. Besonders deutlich fielen die Gewinne an den Börsen in Italien und Spanien aus, wo die Leitindizes um ‌jeweils rund 2,5 Prozent zulegten.

Der Bankensektor war mit einem Plus von fast 4,5 Prozent der größte Gewinner. "Da der Kongress nun in den Händen der Demokraten ist, sind die Möglichkeiten der US-Regierung begrenzt, europäischen Banken in den USA Auflagen aufzuerlegen ⁠oder Sanktionen gegen sie ⁠zu verhängen", erläuterte Michael Field, Aktienstratege bei Morningstar. Dies könne auch eine schnellere Lösung des Iran-Konflikts und damit eine niedrigere Inflation bedeuten. Die Ölpreise, die zunächst keine klare Richtung fanden, drehten ins Minus und gaben um rund ein Prozent nach.

AUCH STARKE BILANZEN HELLEN STIMMUNG AUF

Stark gefragt waren zudem Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die unter der Politik von Präsident Trump gelitten hatten. Die Papiere der Branchenführer Vestas, Orsted und Nordex legten um rund 5,5 bis 7,5 Prozent zu.

Für ‌gute Stimmung sorgten auch starke Konzernbilanzen. In Frankfurt sprangen die Aktien von ‌Heidelberg Materials und Continental nach positiv aufgenommenen Ergebnissen um fast neun und sechs Prozent nach oben. An der Börse in Kopenhagen legten die Titel des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk um zwei Prozent zu. Der Hersteller des Abnehm-Medikaments Wegovy hat im dritten Quartal dank einer anhaltend hohen ⁠Nachfrage nach dem Mittel mehr verdient als erwartet und seine Jahresziele angehoben.

Auch Technologiewerte erholten sich von anfänglichen Verlusten. Ein positiv ‌aufgenommener Geschäftsbericht des US-Chipherstellers AMD überwog die Sorgen, dass eine strengere ⁠Aufsicht durch die Demokraten die Investitionsbereitschaft von KI-Unternehmen bremsen könnte. Dies stützte auch die Futures für die technologielastigen Indizes an der Wall Street.

GOLDPREIS IM HÖHENFLUG

Für Gesprächsstoff sorgte auch die Entwicklung beim Goldpreis. Eine Feinunze (31,1 Gramm) verteuerte sich um fast drei Prozent auf 4042 Dollar. Auftrieb gaben dem Edelmetall ein schwächerer Dollar und ein Rückgang der ‌Renditen von US-Staatsanleihen, sagte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone. Ein weiterer ⁠Grund sei der Wunsch der Anleger nach Absicherung angesichts ⁠möglicher Konflikte zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress. "4000 Dollar ist die klare Widerstandsmarke - und ein Ausbruch aus dieser Spanne könnte die nächste größere Bewegung des Goldpreises einleiten", sagte Matt Simpson, Chefanalyst beim Finanzdienstleister StoneX.

Die Anleger warten nun auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht, um weitere Hinweise auf den Kurs der US-Notenbank Fed zu erhalten. Händler sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 79 Prozent für eine Zinserhöhung der Fed im Dezember. Höhere Zinsen machen das zinslose Edelmetall für Anleger unattraktiver. Im Euro-Raum haben stark steigende Energiepreise die Teuerung nach am Mittwoch veröffentlichten Daten auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte jüngst vor zunehmender Inflationsgefahr wegen des andauernden Ölpreisschocks infolge des Iran-Krieges. Nachdem sie ⁠zuletzt eine Zinspause eingelegt hat, dürfte sie sich im Dezember mit der dritten Erhöhung im laufenden Jahr gegen die Teuerung stemmen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)