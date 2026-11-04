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onvista-Analyse zum Mega-Börsengang

Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wird

onvista · Uhr
Thema: KI

Nach SpaceX steht mit Anthropic der nächste Mega-IPO an. Wir analysieren den Prospekt, vergleichen mit Elon Musks Weltraum-Konzern und bewerten, ob das Zeichnen lohnt.

Claude App-Symbol von Anthropic auf einem Smartphone-Display
Quelle: prima91 - stock.adobe.com
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Mit einer haarsträubenden Bewertung glückte dem Weltraum/KI/Social-Media-Konzern SpaceX im Juni der größte Börsengang jemals. Ein paar Monate später rangiert die Aktie nur leicht unter dem Ausgabepreis. Damit schlägt sich die Aktie tatsächlich besser, als es vorige Mega-IPOs und der Ausgabepreis vermuten ließen.

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