Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wird

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

Mit einer haarsträubenden Bewertung glückte dem Weltraum/KI/Social-Media-Konzern SpaceX im Juni der größte Börsengang jemals. Ein paar Monate später rangiert die Aktie nur leicht unter dem Ausgabepreis. Damit schlägt sich die Aktie tatsächlich besser, als es vorige Mega-IPOs und der Ausgabepreis vermuten ließen.