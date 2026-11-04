Warum Anthropic ein besserer IPO als SpaceX wird

Mit einer haarsträubenden Bewertung glückte dem Weltraum/KI/Social-Media-Konzern SpaceX im Juni der größte Börsengang jemals. Ein paar Monate später rangiert die Aktie nur leicht unter dem Ausgabepreis. Damit schlägt sich die Aktie tatsächlich besser, als es vorige Mega-IPOs und der Ausgabepreis vermuten ließen.
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