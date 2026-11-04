Wildberger-Verordnung ebnet Weg für deutschlandweite digitale Wohnsitzanmeldung
Berlin, 04. Nov (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger macht ernst mit der Durchsetzung digitaler Dienste in der Verwaltung. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verordnung, mit der die elektronische Wohnsitzanmeldung in allen 16 Bundesländern verpflichtend eingeführt wird. Hamburg hatte diese elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) entwickelt und bereits 2021 eingesetzt. Sie konnte zwar auch von den Meldebehörden anderer Länder genutzt werden - was aber nicht geschah. Die Länder hatten im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) entschieden, dass der Bund die Möglichkeiten für eine Bündelung vornehmen kann. Dies setzt Wildberger nun um. Ziel ist es, künftig sehr viel mehr Bürgerdienstleistungen digital und deutschlandweit anzubieten.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)