Wildberger-Verordnung ebnet Weg für deutschlandweite digitale Wohnsitzanmeldung

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, ⁠04. Nov (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger macht ernst mit der Durchsetzung digitaler Dienste in der ‌Verwaltung. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verordnung, mit der die ⁠elektronische ⁠Wohnsitzanmeldung in allen 16 Bundesländern verpflichtend eingeführt wird. Hamburg hatte diese elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) entwickelt und bereits 2021 ‌eingesetzt. Sie konnte zwar ‌auch von den Meldebehörden anderer Länder genutzt werden - was ⁠aber nicht geschah. Die Länder hatten ‌im Rahmen ⁠der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) entschieden, dass der Bund die Möglichkeiten für eine Bündelung vornehmen kann. Dies ‌setzt ⁠Wildberger nun um. Ziel ⁠ist es, künftig sehr viel mehr Bürgerdienstleistungen digital und deutschlandweit anzubieten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
WEG

Das könnte dich auch interessieren

Für KI-Infrastruktur
Chipkonzern Marvell übernimmt Laserspezialisten Lumentum02. Nov. · dpa-AFX
Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Autokonzern
Mercedes-Benz verkauft sein Schnellladenetzwerk in Europagestern, 07:46 Uhr · dpa-AFX
Mercedes-Benz-Stern als Kühlerfigur auf der Motorhaube eines Oldtimers
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen02. Nov. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen