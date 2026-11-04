Wildberger-Verordnung ebnet Weg für deutschlandweite digitale Wohnsitzanmeldung

Berlin, ⁠04. Nov (Reuters) - Digitalminister Karsten Wildberger macht ernst mit der Durchsetzung digitaler Dienste in der ‌Verwaltung. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verordnung, mit der die ⁠elektronische ⁠Wohnsitzanmeldung in allen 16 Bundesländern verpflichtend eingeführt wird. Hamburg hatte diese elektronische Wohnsitzanmeldung (eWA) entwickelt und bereits 2021 ‌eingesetzt. Sie konnte zwar ‌auch von den Meldebehörden anderer Länder genutzt werden - was ⁠aber nicht geschah. Die Länder hatten ‌im Rahmen ⁠der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) entschieden, dass der Bund die Möglichkeiten für eine Bündelung vornehmen kann. Dies ‌setzt ⁠Wildberger nun um. Ziel ⁠ist es, künftig sehr viel mehr Bürgerdienstleistungen digital und deutschlandweit anzubieten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)