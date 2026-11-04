Zeitung: EU und Großbritannien vor Einigung auf Handelserleichterungen

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Union und Großbritannien stehen einem Medienbericht zufolge vor einer Einigung über weitreichende Handelserleichterungen. Beide Seiten wollten die Grenzkontrollen für Lebensmittel weitgehend abschaffen ‌und ihre Systeme für den Emissionshandel verbinden, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstagabend. Zudem solle jungen Menschen ermöglicht werden, bis ⁠zu drei ⁠Jahre im jeweils anderen Wirtschaftsraum zu leben und zu arbeiten. Das gehe aus dem Entwurf einer gemeinsamen Erklärung für den EU-UK-Gipfel am 20. November hervor. Die Verhandlungen über die drei Abkommen seien ‌schon abgeschlossen.

Das Gesamtpaket stehe aber noch ‌unter Vorbehalt. Die ausgehandelten Vereinbarungen sollten erst in Kraft treten, wenn Großbritannien der EU bei den Studiengebühren ⁠entgegenkomme, hieß es unter Berufung auf EU-Diplomaten. Brüssel fordere, ‌dass EU-Bürger an britischen ⁠Universitäten künftig dieselben Gebühren zahlten wie einheimische Studierende. "Nichts ist beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist", schrieb das "Handelsblatt" unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten.

Das ‌geplante Agrarabkommen solle die ⁠meisten Grenzkontrollen für Lebensmittel und ⁠Agrarprodukte beseitigen. Im Gegenzug übernehme Großbritannien europäische Lebensmittelstandards und Einfuhrverbote gegenüber Drittstaaten. Die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme solle zudem gegenseitige Ausnahmen vom CO2-Grenzausgleichsmechanismus ermöglichen. Auch in der Industriepolitik wolle man enger zusammenarbeiten, schrieb die Zeitung. Großbritannien solle bei Stahl, Elektroautos und kritischen Technologien ähnliche Handelsschutzmaßnahmen wie die EU ⁠gegen Drittländer wie China ergreifen.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)