Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas höher - Kurseinbruch bei Rheinmetall

FRANKFURT (dpa-AFX) - An sein Rekordhoch ist der Dax am Donnerstag erst einmal nicht herangekommen. Am Vortag hatte er sich diesem noch genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,29 Prozent auf 26.515 Punkte. Sein Höchststand datiert vom August mit 26.618 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,78 Prozent auf 31.422 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Für die Anleger von Rheinmetall scheint es ein rabenschwarzer Tag zu werden, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Die Aktien brachen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax um rund 16 Prozent ein./ajx/jha/