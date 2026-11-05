Alphabet: Nach dem Kursabsturz könnte der Demokratensieg Google Cloud sogar wertvoller machen

Alphabet verlor nach den Quartalszahlen an einem Handelstag rund 13 % an Börsenwert, obwohl Google Cloud seinen Umsatz mehr als verdoppelte. Der Markt fürchtet die enormen KI-Investitionen und eine schwächere Monetarisierung der Suchmaschine. Doch der Demokratensieg bei den US-Midterms könnte die Situation sogar zugunsten bestehender Cloudanbieter verändern, wenn neue Rechenzentren schwieriger zu genehmigen sind. Gleichzeitig rückt Google mit Gemini 4 an die Spitze des KI-Modellwettbewerbs, während das KGV für 2027 mit rund 20 wieder interessant erscheint.

Google Cloud: 103 % Wachstum und 561 Mrd. USD Auftragsbestand Die wichtigste Wachstumsstory liefert Google Cloud. Im dritten Quartal explodierte der Umsatz um 103 % auf 30,7 Mrd. USD. Dazu trugen neben der klassischen Cloudplattform auch KI-Infrastruktur und der Verkauf eigener TPU-Systeme bei. Der operative Gewinn verdreifachte sich auf 11,1 Mrd. USD, die operative Marge sprang von 23,7 auf 36,2 %. Noch beeindruckender ist der Auftragsbestand von 561 Mrd. USD. Mehr als 55 % sollen innerhalb der kommenden 24 Monate umsatzwirksam werden. Gleichzeitig erklärte das Management, dass Google mit den vorhandenen Kapazitäten deutlich mehr Nachfrage bedienen könnte. Genau hier entsteht eine interessante politische Chance. Nach dem Demokratensieg könnten strengere Strom-, Wasser- und Genehmigungsvorgaben den Bau neuer US-Rechenzentren verlangsamen. In Texas hat die neue Gouverneurin Gina Hinojosa sogar einen Genehmigungsstopp vorgeschlagen. Bleibt die KI-Nachfrage hoch, während das Angebot langsamer wächst, steigt der wirtschaftliche Wert verfügbarer Rechenleistung. Google Cloud könnte bei neuen Verträgen zusätzliche Preissetzungsmacht gewinnen.



Endlos Turbo Long 231,5429 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie DU20RQ Quelle: DZ BANK: Geld 05.11. 13:35:12, Brief 05.11. 13:35:12 5,29 EUR 5,30 EUR 5,59% Basiswertkurs: 294,185 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 04.11. Basispreis 231,5429 USD Knock-Out-Barriere 231,5429 USD Hebel 4,88x Abstand zum Basispreis in % 21,29% Abstand zum Knock-Out in % 21,29% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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