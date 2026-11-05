ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt Renault mit 'Outperform' wieder auf

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault mit "Outperform" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Harry Martin bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie den Autobauer als bevorzugte Möglichkeit, um seinen Ansatz zu verfolgen, der Volumenmarken gegenüber Premiummarken den Vorzug gibt. Renault mache operativ starke Fortschritte, die sich im Bewertungsniveau nicht widerspiegelten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC

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