ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 220 Dollar - 'Kaufen'gestern, 16:49 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Rekord in direkter Nähe - Rheinmetall unter Druckheute, 07:22 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istheute, 10:56 Uhr · onvista
PlusFünf Metriken im Check
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktiegestern, 14:00 Uhr · onvista
Plusonvista-Analyse zum Mega-Börsengang
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
PlusBis zu sieben Prozent Rendite