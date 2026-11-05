ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für FMC auf 38 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
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