ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

Fünfte Warnung in elf Monaten
Rheinmetall-Gewinnwarnung schockt Anleger - Kurseinbruchheute, 08:43 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende einheute, 14:22 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich istheute, 10:56 Uhr · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktiegestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen rangestern, 11:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen