ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 98 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ben Brown in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Erlösziel für 2026 habe das Rüstungselektronik-Unternehmen um 2 Prozent angehoben, was konservativ erscheine./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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