ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Kennziffern des Bausoftware-Anbieters seien wegen der Übernahme von HCSS relativ komplex, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Weitgehend Einigkeit herrsche aber darüber, dass das organische Wachstum im dritten Quartal hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:29 / A.M.

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------