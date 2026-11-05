ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT

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