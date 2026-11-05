ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 41 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST

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