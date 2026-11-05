ANALYSE-FLASH: RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
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