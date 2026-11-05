ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Commerzbank auf 39 Euro - 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Derzeit sei nur schwer abzusehen, wie sich die anbahnende Übernahme durch den Rivalen Unicredit kurzfristig auf die Commerzbank-Aktien auswirken werde, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Erschwerend komme hinzu, dass auch das Vertrauen in die Aussichten für den Nettozinsertrag - die größte Ertragsquelle der Commerzbank - getrübt sei./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST

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