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APA ots news: Allianz Green Transition Tracker 2026: Netto-Null erst 2064 - Österreich bei grüner Transformation auf Rang 19

München/Wien (APA-ots) - - Trotz Fortschritten wird die CO-Neutralität  
laut Prognosen der 
Allianz weltweit erst im Jahr 2064 erreicht und damit deutlich später 
als angestrebt. 

- Österreich fällt auf Rang 19 zurück: Fortschritte bei Effizienz und 
E-Mobilität stehen einem Rückgang der erneuerbaren Stromproduktion 
gegenüber. 

- Erneuerbare Energien überholen 2025 erstmals Kohle als weltweit 
größte Stromquelle. 

- CO-Emissionen aus fossilen Brennstoffen könnten 2026 trotz 
robusten Wirtschaftswachstums um 0,5 % sinken. Treiber sind günstige 
Technologien und teures Öl, nicht die Klimapolitik. 

Im Vorfeld der Klimakonferenz COP31 in Antalya kommt die zweite 
Ausgabe des "Allianz Green Transition Tracker" zu dem Ergebnis, dass 
die Welt zwar insgesamt auf CO-Neutralität zusteuert, aber viel zu 
langsam. Beim derzeitigen Tempo wird das Ziel erst 2064 erreicht, 14 
Jahre später als angestrebt. Saubere Technologien setzen sich zwar 
trotz politischen Gegenwinds durch, verdrängen fossile Brennstoffe 
aber nicht schnell genug, um die globalen Emissionen rechtzeitig zu 
senken. Auch Österreich macht Fortschritte, bleibt zuletzt aber 
sowohl hinter dem globalen Durchschnitt als auch dem EU-Schnitt 
zurück. 

Zwtl.: Österreich auf Rang 19: Fortschritte bei Effizienz und E- 
Mobilität 

Österreich fiel im Fortschrittsindex um einen Platz auf Rang 19 
zurück. Die Punktzahl stieg zwar um 1,0 auf 30,7, blieb damit aber 
deutlich hinter dem globalen Durchschnitt (+2,0) und dem EU-Schnitt ( 
+2,2). Österreich liegt vor Tschechien (Platz 20) und Italien (Platz 
22), aber hinter Deutschland (Platz 12), Schweden (Platz 15) und 
Spanien (Platz 17). 

Fortschritte gibt es vor allem auf der Nachfrageseite: 
Verbesserungen bei der Energieeffizienz und sinkende 
verbrauchsbezogene Pro-Kopf-Emissionen trugen mit 7,5 beziehungsweise 
8,2 Punkten zur positiven Entwicklung bei. Der E-Auto-Anteil an den 
Neuzulassungen stieg 2025 von 24 % auf 31 %. Gleichzeitig gingen die 
Subventionen für fossile Brennstoffe von 3,4 Milliarden US-Dollar im 
Jahr 2023 auf 2,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 zurück. 

Die größte Herausforderung bleibt die Stromerzeugung: Die 
erneuerbare Stromproduktion sank 2025 um 9,5 %, obwohl die 
Solarstromerzeugung um 26,6 % zulegte. Dadurch fiel der Anteil CO- 
armer Energien am Strommix von 86,2 % auf 83,6 %. Bei diesem Tempo 
würde Österreich seine Netto-Null-Ziele erst deutlich nach 2050 
erreichen. 

"Österreich macht ermutigende Fortschritte bei der 
Energieeffizienz und Elektromobilität. Auch die verbrauchsbezogenen 
Pro-Kopf-Emissionen gehen zurück. Der jüngste Rückgang der 
erneuerbaren Stromerzeugung zeigt jedoch, dass selbst ein weitgehend 
klimafreundlicher Strommix nicht vor Rückschlägen gefeit ist. Der 
weitere Ausbau erneuerbarer Energien und eine widerstandsfähigere 
Stromversorgung sind entscheidend, um die Fortschritte auf dem Weg 
zur Klimaneutralität dauerhaft zu sichern", sagt Katharina Utermöhl, 
Leiterin des Bereichs Thematic and Policy Research bei Allianz 
Research . 

Zwtl.: Fast alle Länder kommen voran, aber zu langsam 

Der Tracker bewertet 65 Volkswirtschaften, die zusammen 81 % der 
weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen, und misst, wie weit 
sie seit 2015 auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel für 2050 gekommen sind. 
In diesem Jahr verbesserten sich 56 Länder um durchschnittlich 2 
Punkte. Doch nur rund ein Drittel ist auf einem Kurs, der mit dem 
Pariser Abkommen vereinbar ist. An der Spitze stehen Luxemburg, 
Dänemark und Estland, und alle zehn Spitzenreiter kommen aus Europa. 
Den größten Sprung machte Kolumbien (+16,5 Punkte) dank Wasserkraft 
und Solarausbau. Die Ölstaaten am Golf bilden weiterhin das 
Schlusslicht. 

"Fast jedes Land bewegt sich in die richtige Richtung. Das 
Problem ist das Tempo. Bei dem jetzigen Fortschritt wird die Netto- 
Null erst im Jahr 2064 erreicht werden - 14 Jahre später als 
geplant", sagt Patrick Hoffmann, ESG-Ökonom bei Allianz Research . 
"Und die klimapolitische Kluft vergrößert sich: Die Spitzenreiter 
ziehen weiter davon, während die Nachzügler Mühe haben, Schritt zu 
halten." 

Die obere Hälfte der Rangliste legte fast doppelt so stark zu wie 
die untere (2,6 gegenüber 1,3 Punkten). Die EU führt zwar weiterhin, 
ihre Emissionen sanken 2025 aber nur noch um 0,2 %. Bei diesem Tempo 
würde sie ihre Ziele erst 2057 erreichen. Die USA fielen auf Platz 41 
zurück, da die Emissionen das zweite Jahr in Folge stiegen. China ( 
Platz 43) und Indien (Platz 45) zeigen dagegen Anzeichen einer 
Trendwende. Chinas Emissionswachstum kam praktisch zum Stillstand, 
und Indien verzeichnete erstmals seit 25 Jahren einen 
Emissionsrückgang ohne wirtschaftlichen Einbruch. 

Zwtl.: Erneuerbare überholen Kohle, und saubere Technologien werden 
immer günstiger 

2025 überholten erneuerbare Energien mit einem Anteil von 33,5 % 
erstmals seit mehr als einem Jahrhundert die Kohle (33,2 %) als 
größte Stromquelle der Welt. Sie lieferten zudem 99 % der neu ans 
Netz gegangenen Strommenge. Das globale Emissionswachstum 
verlangsamte sich dadurch von 1,5 % auf 0,7 %. 

Sinkende Kosten beschleunigen den Wandel: Die jährlich neu 
installierte Batteriespeicherkapazität stieg von rund 2 GWh im Jahr 
2015 auf 307 GWh im Jahr 2025, da die Installationskosten um 91 % 
sanken. Gleichzeitig hat sich die Preisdifferenz zwischen 
batteriebetriebenen Elektroautos und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor 
seit 2019 von 49 % auf 20 % verringert. 

Künftig rücken Netze und Speicher in den Mittelpunkt. Die 
Investitionen in saubere Energie sollen 2026 um 6,5 % auf 2,2 
Billionen US-Dollar steigen, wobei die Ausgaben für Netze um 21 % und 
für Speicher um 36 % wachsen werden. 

Zwtl.: Geopolitik, nicht Klimapolitik, bestimmt die Preise 

Die Geopolitik sendet derzeit ein stärkeres Preissignal aus als 
die Klimapolitik und treibt damit die Dieselpreise sowie die 
Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in die Höhe. Allianz Research hat 
berechnet, dass der durch den Konflikt im Nahen Osten bedingte 
Anstieg der Dieselpreise einem CO-Preis von mehr als 200 Euro pro 
Tonne entspräche. 

In der EU erreichten batterieelektrische Autos im September einen 
Anteil von 30 % an den Neuzulassungen, was einem Anstieg um 11 
Prozentpunkte innerhalb eines Jahres entspricht. Eine neue Runde von 
Subventionen für fossile Brennstoffe gefährdet jedoch Europas 
Fortschritte. Diese liegen schon jetzt rund 70 % über dem Niveau vor 
der Energiekrise 2022. 

Zwtl.: Ausblick: Ein Emissionshöchststand ist in Reichweite, ein 
nachhaltiger Rückgang ist jedoch noch nicht gesichert 

Allianz Research erwartet, dass die CO-Emissionen aus fossilen 
Brennstoffen in diesem Jahr sinken werden, obwohl die Weltwirtschaft 
robust wächst. Günstigere saubere Technologien und hohe Preise für 
fossile Brennstoffe sind die wichtigsten Faktoren. 

Auf der anderen Seite stellen der steigende Strombedarf und 
Engpässe im Stromnetz die größten kurzfristigen Risiken dar: Allein 
KI und Rechenzentren könnten die globalen Emissionen bis 2030 um rund 
0,6 % erhöhen. Zudem könnten hohe Finanzierungskosten, 
Handelsbarrieren und politische Unsicherheit den Einsatz grüner 
Technologien verlangsamen. Ob der Emissionshöchststand bereits 
erreicht ist, ist daher noch offen. 

"Die CO-Emissionen aus fossilen Brennstoffen könnten in diesem 
Jahr um 0,5 % sinken, während die Wirtschaft solide wächst, doch das 
ist eher auf günstige saubere Technologien und teures Öl 
zurückzuführen als auf eine strengere Klimapolitik", sagt Ludovic 
Subran, Chefökonom und Chief Investment Officer bei der Allianz . 
"Ein Preisschock ist keine Strategie. Regierungen sollten der 
Versuchung widerstehen, ihn durch neue Subventionen für fossile 
Brennstoffe abzufedern, und stattdessen den Wandel durch eine 
vorhersehbare CO-Bepreisung und schnellere Investitionen in Netze 
und Speicherkapazitäten festigen." 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0083    2026-11-05/11:00
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