APA ots news: Drei macht Premium-Handys zu Weihnachten leistbarer und...

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APA ots news: Drei macht Premium-Handys zu Weihnachten leistbarer und fördert die Weiterverwendung gebrauchter Geräte durch sein Eintauschprogramm.

Wien (APA-ots) - - 

Top-Handys wie z.B. das Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X500 Pro Max, 
iPhone 18 Pro mit Vertrag vor Weihnachten zum Spitzenpreis.* 

- 

Neuer Eintauschvorteil: Altes Handy eintauschen und Prämie 
erhalten. 

- 

Zusätzlich XMas Bonus für ausgewählte Geräte wie Samsung Galaxy 
S24, A55 oder iPhone 16. 

- 

0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe 
pro Smartphone. 

- 

Jugend+ Bonus: Alle bis 27 sparen zusätzlich 5 Euro monatlich. 

- 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im 
Tarif Handyfreiheit. 

Premium-Smartphones bieten immer mehr Leistung, stärkere Akkus 
und innovative Funktionen. Gleichzeitig steigen die 
Anschaffungskosten kontinuierlich. Gerade vor Weihnachten wird der 
Kauf eines neuen Smartphones für viele Menschen zu einer finanziellen 
Herausforderung. Mit dem neuen XMas Deal macht Drei aktuelle Top- 
Smartphones von Apple, Samsung und vivo deutlich leistbarer und 
verbindet attraktive Preise mit einem Geräteaustausch. Kund:innen 
können ihr bisheriges Smartphone eintauschen und profitieren bei 
Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas Bonus. 
So reduzieren sie die Kosten für ihr neues Wunschgerät deutlich. Die 
Aktion startet am 5. November 2026. 

"Top-Smartphones werden immer kostspieliger, gleichzeitig sind 
sie für viele Menschen unverzichtbar geworden. Deshalb setzen wir zu 
Weihnachten auf maximale Entlastung: Durch die Kombination aus 
Handyfreiheit, Eintauschvorteil und XMas Bonus können Kund:innen ihr 
bestehendes Smartphone zu Geld machen und deutlich günstiger auf ein 
neues Top-Gerät bei Drei wechseln. Beim Tausch eines gut erhaltenen 
Samsung Galaxy S24 gegen das neue Samsung S26 256 GB bezahlt man im 
Rahmen unseres XMas Deals etwa nur noch 29,50 Euro pro Monat im Tarif 
Handyfreiheit L, wenn man Eintauschvorteil und XMas Bonus in die 24 
Monate der Mindestbindung umrechnet.* So wird der Umstieg auf ein 
Premium-Smartphone möglich, ohne pro Monat mehr zu bezahlen als im 
aktuellen Vertag mit dem veralteten Smartphone", meint Drei CCO 
Günter Lischka . 

Zwtl.: Drei Handyfreiheit: Flexibler wechseln, länger sparen 

Der XMas Deal baut auf der Drei Handyfreiheit auf, einem in 
Österreich einzigartigen System, das Drei vor einem Jahr eingeführt 
hat. Kund:innen erhalten ihr Wunschgerät ohne Anzahlung und 
profitieren von besonders attraktiven monatlichen Preisen in 
Kombination mit großzügigen 5G Sprachtarifen. Nach 24 Monaten haben 
sie die Wahl: sie können ihr aktuelles Smartphone günstig gegen ein 
neues Premiumgerät tauschen oder ihr bestehendes Gerät zu reduzierten 
Monatskosten weiter nutzen. Mehr auf www.drei.at/freiheit 

Zwtl.: Top-Handys mit 0 Euro Anzahlung dank XMas Deal noch günstiger 

Drei macht den Wechsel zu einem Top-Smartphone mit stärkerem 
Akku, besserer Kamera und mehr KI-Funktionen in der Vorweihnachtszeit 
noch einfacher und erschwinglicher. In Kombination mit dem Tarif 
Handyfreiheit L mit 90 GB 5G-Daten sowie unlimitierten Minuten/ SMS 
in Österreich & der EU sind die Smartphone-Flaggschiffe von Samsung, 
Apple und vivo besonders attraktiv erhältlich. 

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L 

- 54,90 Euro statt bisher 59,90 Euro pro Monat (120 Euro Ersparnis) 

iPhone 18 Pro 256 GB + Handyfreiheit L 

- 66,90 Euro statt bisher 72,90 Euro pro Monat (144 Euro Ersparnis) 

vivo X500 Pro Max + Handyfreiheit L (ab 11. November 2026) 

- 59,90 Euro pro statt bisher 69,90 Euro pro Monat (240 Euro 
Ersparnis) 

Samsung Galaxy S26 256 GB + Handyfreiheit L 

- 39,90 Euro statt bisher 46,90 Euro pro Monat (168 Euro Ersparnis) 

vivo V70 lite + Handyfreiheit L 

- 26,90 Euro statt bisher 29,90 Euro pro Monat (72 Euro Ersparnis) 

Gesamtersparnis, auf 24 Monate gerechnet. Einmalig 6,60  
Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Mehr auf www.drei.at/xmas 
*Geräteabhängiger Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten 
Mindestvertragsdauer und Behalten des Geräts. Mehr auf 
www.drei.at/xmas 

Merry SwitchMas: Altes Handy eintauschen, Premium-Gerät günstiger 
sichern. 
Der XMas Deal kombiniert mehrere Preisvorteile in einer Aktion. 
Kund:innen erhalten attraktive Konditionen auf aktuelle Premium- 
Smartphones, können ihr bisheriges Gerät eintauschen und profitieren 
bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas 
Bonus auf ausgewählte Modelle wie das Samsung Galaxy S24, A33 oder 
das iPhone 16. Je nach Modell und Zustand sind Eintauschwerte von bis 
zu 750 Euro möglich. Dadurch sinken die effektiven Kosten für ein 
neues Smartphone deutlich. Gleichzeitig trägt der Eintausch zur 
längeren Nutzung wertvoller Geräte bei: Eingetauschte Smartphones 
werden geprüft, professionell aufbereitet und wenn möglich 
weiterverwendet. Nicht mehr nutzbare Geräte werden fachgerecht 
recycelt. Mehr auf www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. 
Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt, 
Servicepauschale und Indexierung. 

Zwtl.: 
Warum die Handyfreiheit? 

- Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro 
Urheberrechtsabgabe pro Smartphone) 

- Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten 
nochmals 

- Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen 

- Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten 
möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und 
Tarif). 

- Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und fachgerecht recycelt. 

- Gratis Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im 
Tarif Handyfreiheit 

- Zusätzlich 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 Jahre. 
Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. Geburtstag. 

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/xmas 

FAQs zum Drei XMas Deal: 

Warum lohnt sich der Drei XMas Deal? 
Der Drei XMas Deal kombiniert attraktive Smartphone-Angebote mit dem 
neuen Eintauschvorteil. Kund:innen können ihr bisheriges Smartphone 
eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung 
zusätzlich von einem Xmas Bonus. So senken sie die Kosten für ihr 
neues Wunschgerät deutlich. 

Wie viel kann ich durch den Eintausch meines alten Handys sparen? 
Die Höhe der Eintauschprämie hängt vom Zustand und Modell des Geräts 
ab. Für ausgewählte Smartphones sind Eintauschwerte von bis zu 750 
Euro möglich. Dadurch werden aktuelle Premium-Geräte deutlich 
leistbarer. 

Welche Smartphones sind Teil des Drei XMas Deals? 
Zu den Aktionsgeräten zählen unter anderem das Samsung Galaxy S26 
Ultra, das iPhone 18 Pro, das vivo X500 Pro Max und das das Samsung 
Galaxy S26. Weitere Informationen finden Kund:innen unter 
drei.at/xmas. 

Muss ich eine Anzahlung leisten? 
Nein. Alle XMas-Deal-Angebote sind mit 0 Euro Anzahlung erhältlich. 
Lediglich die gesetzliche Urheberrechtsabgabe von einmalig 6,60 Euro 
pro Smartphone fällt an. 
Falls Kund:innen nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit kündigen und 
ihr Smartphone behalten möchten, wird ein geräteabhängiger Restbetrag 
fällig. 

Welche Vorteile habe ich neben dem Eintauschbonus? 
Neben attraktiven Gerätepreisen profitieren neue Kund:innen von 
kostenloser Aktivierung. Servicepauschale und Indexierung entfallen. 
Zusätzlich sparen alle Kund:innen bis 27 Jahre mit dem Jugend+ Bonus 
weitere 5 Euro pro Monat. Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. 
Geburtstag. 

Was passiert mit meinem alten Handy? 
Eingetauschte Smartphones werden von Partnerunternehmen geprüft, 
aufbereitet und nach Möglichkeit weiterverwendet. Sie erhalten so ein 
zweites Leben. Geräte, die nicht mehr genutzt werden können, werden 
fachgerecht recycelt. 

Ab wann gilt der XMas Deal? 
Der Drei XMas Deal startet am 5. November 2026. Details zu den 
teilnehmenden Geräten und Aktionsbedingungen finden sich unter 
drei.at/xmas . 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0095    2026-11-05/11:08
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