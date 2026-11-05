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APA ots news: Drei macht Premium-Handys zu Weihnachten leistbarer und fördert die Weiterverwendung gebrauchter Geräte durch sein Eintauschprogramm.

Wien (APA-ots) - - Top-Handys wie z.B. das Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X500 Pro Max, iPhone 18 Pro mit Vertrag vor Weihnachten zum Spitzenpreis.* - Neuer Eintauschvorteil: Altes Handy eintauschen und Prämie erhalten. - Zusätzlich XMas Bonus für ausgewählte Geräte wie Samsung Galaxy S24, A55 oder iPhone 16. - 0 Euro Anzahlung, zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe pro Smartphone. - Jugend+ Bonus: Alle bis 27 sparen zusätzlich 5 Euro monatlich. - Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im Tarif Handyfreiheit. Premium-Smartphones bieten immer mehr Leistung, stärkere Akkus und innovative Funktionen. Gleichzeitig steigen die Anschaffungskosten kontinuierlich. Gerade vor Weihnachten wird der Kauf eines neuen Smartphones für viele Menschen zu einer finanziellen Herausforderung. Mit dem neuen XMas Deal macht Drei aktuelle Top- Smartphones von Apple, Samsung und vivo deutlich leistbarer und verbindet attraktive Preise mit einem Geräteaustausch. Kund:innen können ihr bisheriges Smartphone eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas Bonus. So reduzieren sie die Kosten für ihr neues Wunschgerät deutlich. Die Aktion startet am 5. November 2026. "Top-Smartphones werden immer kostspieliger, gleichzeitig sind sie für viele Menschen unverzichtbar geworden. Deshalb setzen wir zu Weihnachten auf maximale Entlastung: Durch die Kombination aus Handyfreiheit, Eintauschvorteil und XMas Bonus können Kund:innen ihr bestehendes Smartphone zu Geld machen und deutlich günstiger auf ein neues Top-Gerät bei Drei wechseln. Beim Tausch eines gut erhaltenen Samsung Galaxy S24 gegen das neue Samsung S26 256 GB bezahlt man im Rahmen unseres XMas Deals etwa nur noch 29,50 Euro pro Monat im Tarif Handyfreiheit L, wenn man Eintauschvorteil und XMas Bonus in die 24 Monate der Mindestbindung umrechnet.* So wird der Umstieg auf ein Premium-Smartphone möglich, ohne pro Monat mehr zu bezahlen als im aktuellen Vertag mit dem veralteten Smartphone", meint Drei CCO Günter Lischka . Zwtl.: Drei Handyfreiheit: Flexibler wechseln, länger sparen Der XMas Deal baut auf der Drei Handyfreiheit auf, einem in Österreich einzigartigen System, das Drei vor einem Jahr eingeführt hat. Kund:innen erhalten ihr Wunschgerät ohne Anzahlung und profitieren von besonders attraktiven monatlichen Preisen in Kombination mit großzügigen 5G Sprachtarifen. Nach 24 Monaten haben sie die Wahl: sie können ihr aktuelles Smartphone günstig gegen ein neues Premiumgerät tauschen oder ihr bestehendes Gerät zu reduzierten Monatskosten weiter nutzen. Mehr auf www.drei.at/freiheit Zwtl.: Top-Handys mit 0 Euro Anzahlung dank XMas Deal noch günstiger Drei macht den Wechsel zu einem Top-Smartphone mit stärkerem Akku, besserer Kamera und mehr KI-Funktionen in der Vorweihnachtszeit noch einfacher und erschwinglicher. In Kombination mit dem Tarif Handyfreiheit L mit 90 GB 5G-Daten sowie unlimitierten Minuten/ SMS in Österreich & der EU sind die Smartphone-Flaggschiffe von Samsung, Apple und vivo besonders attraktiv erhältlich. Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L - 54,90 Euro statt bisher 59,90 Euro pro Monat (120 Euro Ersparnis) iPhone 18 Pro 256 GB + Handyfreiheit L - 66,90 Euro statt bisher 72,90 Euro pro Monat (144 Euro Ersparnis) vivo X500 Pro Max + Handyfreiheit L (ab 11. November 2026) - 59,90 Euro pro statt bisher 69,90 Euro pro Monat (240 Euro Ersparnis) Samsung Galaxy S26 256 GB + Handyfreiheit L - 39,90 Euro statt bisher 46,90 Euro pro Monat (168 Euro Ersparnis) vivo V70 lite + Handyfreiheit L - 26,90 Euro statt bisher 29,90 Euro pro Monat (72 Euro Ersparnis) Gesamtersparnis, auf 24 Monate gerechnet. Einmalig 6,60 Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Mehr auf www.drei.at/xmas *Geräteabhängiger Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer und Behalten des Geräts. Mehr auf www.drei.at/xmas Merry SwitchMas: Altes Handy eintauschen, Premium-Gerät günstiger sichern. Der XMas Deal kombiniert mehrere Preisvorteile in einer Aktion. Kund:innen erhalten attraktive Konditionen auf aktuelle Premium- Smartphones, können ihr bisheriges Gerät eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem XMas Bonus auf ausgewählte Modelle wie das Samsung Galaxy S24, A33 oder das iPhone 16. Je nach Modell und Zustand sind Eintauschwerte von bis zu 750 Euro möglich. Dadurch sinken die effektiven Kosten für ein neues Smartphone deutlich. Gleichzeitig trägt der Eintausch zur längeren Nutzung wertvoller Geräte bei: Eingetauschte Smartphones werden geprüft, professionell aufbereitet und wenn möglich weiterverwendet. Nicht mehr nutzbare Geräte werden fachgerecht recycelt. Mehr auf www.drei.at/eintauschvorteil und www.drei.at/xmas Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung. Zwtl.: Warum die Handyfreiheit? - Premium-Smartphones ohne Anzahlung (zzgl. einmalig 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe pro Smartphone) - Monatspreis sinkt automatisch nach 24 Monaten und nach 36 Monaten nochmals - Smartphone länger nutzen und automatisch weniger bezahlen - Alternativ Wechsel auf ein neues Handy bereits nach 12 Monaten möglich. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und Tarif). - Rückgegebene Geräte werden weitergenutzt und fachgerecht recycelt. - Gratis Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung im Tarif Handyfreiheit - Zusätzlich 5 Euro Jugend+ Bonus pro Monat für alle bis 27 Jahre. Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. Geburtstag. - Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/xmas FAQs zum Drei XMas Deal: Warum lohnt sich der Drei XMas Deal? Der Drei XMas Deal kombiniert attraktive Smartphone-Angebote mit dem neuen Eintauschvorteil. Kund:innen können ihr bisheriges Smartphone eintauschen und profitieren bei Vertragsabschluss oder -verlängerung zusätzlich von einem Xmas Bonus. So senken sie die Kosten für ihr neues Wunschgerät deutlich. Wie viel kann ich durch den Eintausch meines alten Handys sparen? Die Höhe der Eintauschprämie hängt vom Zustand und Modell des Geräts ab. Für ausgewählte Smartphones sind Eintauschwerte von bis zu 750 Euro möglich. Dadurch werden aktuelle Premium-Geräte deutlich leistbarer. Welche Smartphones sind Teil des Drei XMas Deals? Zu den Aktionsgeräten zählen unter anderem das Samsung Galaxy S26 Ultra, das iPhone 18 Pro, das vivo X500 Pro Max und das das Samsung Galaxy S26. Weitere Informationen finden Kund:innen unter drei.at/xmas. Muss ich eine Anzahlung leisten? Nein. Alle XMas-Deal-Angebote sind mit 0 Euro Anzahlung erhältlich. Lediglich die gesetzliche Urheberrechtsabgabe von einmalig 6,60 Euro pro Smartphone fällt an. Falls Kund:innen nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit kündigen und ihr Smartphone behalten möchten, wird ein geräteabhängiger Restbetrag fällig. Welche Vorteile habe ich neben dem Eintauschbonus? Neben attraktiven Gerätepreisen profitieren neue Kund:innen von kostenloser Aktivierung. Servicepauschale und Indexierung entfallen. Zusätzlich sparen alle Kund:innen bis 27 Jahre mit dem Jugend+ Bonus weitere 5 Euro pro Monat. Bonus von 6 - 27 Jahren, endet mit 28. Geburtstag. Was passiert mit meinem alten Handy? Eingetauschte Smartphones werden von Partnerunternehmen geprüft, aufbereitet und nach Möglichkeit weiterverwendet. Sie erhalten so ein zweites Leben. Geräte, die nicht mehr genutzt werden können, werden fachgerecht recycelt. Ab wann gilt der XMas Deal? Der Drei XMas Deal startet am 5. November 2026. Details zu den teilnehmenden Geräten und Aktionsbedingungen finden sich unter drei.at/xmas . Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0095 2026-11-05/11:08