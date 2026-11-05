Arbeitskosten in Hamburg im Bundesländervergleich am höchsten

Berlin, 05. ⁠Nov (Reuters) - Deutschland ist noch immer von starken regionalen Unterschieden bei den Arbeitskosten geprägt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte, waren im Bundesländervergleich nach den ‌jüngsten verfügbaren Vergleichszahlen für das Jahr 2024 die Arbeitskosten in Hamburg mit 49,41 Euro je geleisteter Stunde ⁠am ⁠höchsten - gefolgt von Hessen mit 47,83 Euro. Am niedrigsten waren die Arbeitskosten in den ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (36,40 Euro) und Sachsen-Anhalt (36,53 Euro). Im Bundesdurchschnitt betrugen sie 44,32 Euro je Stunde.

Die Struktur der Arbeitskosten in ‌der Gesamtwirtschaft blieb im längerfristigen ‌Vergleich seit 2008 nahezu unverändert. Gut drei Viertel der Arbeitskosten wurden 2024 für die Bruttoverdienste der Arbeitnehmer aufgewendet, ⁠die Sozialbeiträge der Arbeitgeber machten 22,6 Prozent aus.

Die Aufwendungen ‌zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ⁠als Teil der Sozialbeiträge machen zwar nur einen kleinen Teil der Arbeitskosten aus. Ihr Anteil ist aber von 2008 bis 2024 von 2,7 ‌Prozent auf 3,6 ⁠Prozent angewachsen. "Betrachtet man die Absolutbeträge, ⁠so haben sich die Aufwendungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt", teilte Destatis mit. Im Jahr 2008 wendeten Arbeitgeber noch durchschnittlich 1262 Euro je Vollzeitkraft für die Entgeltfortzahlung auf, im Jahr 2024 waren es 2677 Euro.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)