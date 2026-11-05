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ASML - Schaltstelle voraus: „make or break“!

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Thema: KI
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Schaltstelle voraus: „make or break“!

Bei der ASML-Aktie verdichten sich die markttechnischen Signale an einer entscheidenden Kurszone. Das ist fast zu schwach ausgedrückt, denn selten war ein Risikolevel offensichtlicher. Zunächst bildet der Kursbereich aus diversen Hochs und Tiefs bei 1.365/1.309 EUR einen entscheidenden Rückzugsbereich. In diesem Dunstkreis verläuft auch die 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.324 EUR). Abgerundet wird die hier entstehende Kumulationszone durch das Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (1.320/1.300 EUR). Charttechnisch am schwersten wiegt aber die Tatsache, dass die beschriebene Bastion gleichzeitig die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiert (siehe Chart), welche bei einer negativen Weichenstellung ein rechnerisches Abschlagspotenzial von mindestens 340 USD bereithalten würde. Mit anderen Worten: Unterhalb dieser neuralgischen Schaltstelle würde das technische Bild kippen. Eine schnelle Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.395 USD) erhöht indes die Chancen, dass die ASML-Aktie die angeführte Kumulationszone als Sprungbrett nutzt. Aufgrund der aktuellen Gratwanderung verdient der Kursverlauf derzeit eine besondere Aufmerksamkeit.

ASML (Weekly)

Chart ASML
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML

Chart ASML
Quelle: LSEG, tradesignal²



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