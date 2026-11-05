Aumovio erwartet durch KI-Boom Preisexplosion bei Chips

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Frankfurt, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der Autozulieferer Aumovio erwartet bei Halbleitern aufgrund der stark steigenden Nachfrage durch Rechenzentren und KI-Anwendungen einen massiven Preisanstieg im kommenden Jahr. Die Preise seien seit einigen Monaten bereits im ‌Aufwärtstrend und könnten 2027 geradezu "explodieren", sagte Finanzchef Claus Bauer in einer Konferenz mit Analysten am Donnerstag. Die Hersteller könnten wegen ⁠der ⁠rapide steigenden Nachfrage von Soft- und Hardwareherstellern aus dem Sektor Künstliche Intelligenz derzeit doppelt so viel verkaufen. Und diese Kunden seien offenbar bereit, jeden Preis zu zahlen.

Die gestiegenen Preise für Halbleiter, Leiterplatten und andere Speicherprodukte seien der größte Kostentreiber ‌im Einkauf neben anderen Rohmaterialien, die ‌sich verteuerten. Aumovio erwartet deshalb eine Bruttobelastung von einer Milliarde Euro im kommenden Jahr. Diese werde man von den Kunden, also ⁠den Automobilherstellern, vollständig einfordern. Der Zulieferer will Bauer zufolge darauf ‌dringen, den Aufwand nicht erst im ⁠Schlussquartal, wie es üblich ist, erstattet zu bekommen, sondern schon früher im Jahr. "Diese Diskussionen müssen beginnen und rasch zu einem Ergebnis führen."

Die Unternehmensberatung Berylls by AlixPartners ‌warnte nach einem Bericht der "Frankfurter ⁠Rundschau" vom Donnerstag vor erneuten ⁠Lieferengpässen bei Halbleitern in der Autoindustrie. Nach wie vor sei die Abhängigkeit von Herstellern aus Asien hoch. "Große KI-Kunden sichern sich die Produktionskapazitäten ganzer asiatischer Leiterplattenfabriken für mehrere Jahre", hieß es in der Analyse. So gravierend wie während der Coronapandemie, als die Unterhaltungselektronik den Chipmarkt leerfegte und die Autoproduktion zeitweise zum Erliegen kam, wird es nach Einschätzung ⁠der Experten aber nicht.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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