Aumovio geht von anhaltender Schwäche am Automarkt aus

Frankfurt, 05. Nov (Reuters) - ⁠Der Autozulieferer Aumovio blickt mit Skepsis auf das kommende Jahr und warnt vor einer Verschlechterung der Lage in Europa. "Der Ausblick für die deutsche und europäische Automobilindustrie ist jetzt nicht rosig", sagte Vorstandschef Philipp von Hirschheydt der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. "Und wenn Europa nicht aufpasst, dann wird's eben nicht nur nicht rosig, sondern zappenduster." Die ‌Prognose von Wirtschaftsforschern eines Wachstums der Autoproduktion 2027 weltweit von 0,5 Prozent hält er für zu hoch. Dafür müsste sich der chinesische Markt nach dem Einbruch um 20 Prozent in diesem Jahr ⁠gewaltig erholen, was ⁠unwahrscheinlich sei.

Im dritten Quartal erlitt der Hersteller von Bremsen und Fahrzeugelektronik einen deutlichen Gewinnrückgang. Von Juli bis September sank das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) der ehemaligen Continental-Sparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,5 Prozent auf 137 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte um zwölf Prozent auf vier Milliarden Euro. Neben der weltweit sinkenden Autoproduktion belastete die Beilegung des Rechtsstreits mit BMW über fehlerhafte Bremsen das Ergebnis.

In den ersten neun Monaten lag ‌die Ebit-Rendite bei 2,3 Prozent nach 3,0 Prozent im Vorjahr. ‌Dennoch bekräftigte Aumovio die Jahresprognose einer Rendite von 3,0 bis 4,0 Prozent bei einem Umsatz von 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro. Dabei werde das untere Ende der Spanne erreicht, präzisierte von Hirschheydt. Das wären rund 500 bis 680 ⁠Millionen Euro nach 717 Millionen Euro 2025. Zuversicht für das Schlussquartal schöpft das Unternehmen aus einer Verdoppelung ‌des Auftragseingangs im dritten Quartal auf 6,4 Milliarden Euro. ⁠Zudem würden Vorleistungen wie Entwicklungskosten und gestiegene Materialkosten, etwa für Halbleiter, im vierten Quartal von den Kunden erstattet, erklärte von Hirschheydt.

Eine spürbare Belebung der Nachfrage durch die Autohersteller erwarte er bis zum Jahresende jedoch nicht, betonte der Aumovio-Chef. Um dem schwachen europäischen Markt entgegenzuwirken, setzt der ‌Konzern auf eine stärkere Diversifizierung. Das Wachstum finde in ⁠Asien statt, wo Aumovio Chancen sehe, Marktanteile ⁠zu gewinnen.

KEIN NEUER JOB-KAHLSCHLAG

Während andere Zulieferer wie zuletzt Schaeffler neuen Stellenabbau ankündigen, hat Aumovio eine Schrumpfkur mit der Schließung mehrerer deutscher Standorte hinter sich. Bereits als Kerngeschäft des Dax-Konzerns Continental machte die Zuliefersparte eine Rosskur durch. Aumovio zählt aktuell noch 82.000 Beschäftigte an über 80 Standorten weltweit. Vor gut fünf Jahren zählte Continental Automotive noch mehr als 100.000 Mitarbeitende. "Wir sind jetzt erst mal durch mit den großen Werksschließungen und Werksverkäufen", sagte von Hirschheydt. Die Restrukturierung beginne sich über niedrigere Kosten auszuzahlen. "Aber wir müssen regelmäßig weiterhin an unserer Effizienz arbeiten." Ein neues Abbauprogramm stehe nicht bevor.

Auf einen möglichen Kapazitätsabbau bei ⁠den europäischen Herstellern, allen voran Volkswagen, habe der Zulieferer frühzeitig reagiert. "Vieles von dem haben wir schon in unseren Plänen enthalten."

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)