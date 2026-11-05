Bombendrohung zwingt Passagierjet zur Landung in Frankreich

Reuters · Uhr
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Paris, ⁠05. Nov (Reuters) - Ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Dublin nach Rom ist am Donnerstag wegen ‌einer Bombendrohung nach Frankreich umgeleitet worden. Die Maschine vom Typ Airbus ⁠A320 ⁠der Fluggesellschaft Aer Lingus sei auf dem Luftwaffenstützpunkt Evreux gelandet, teilte das Büro des französischen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu mit. ‌Daten der Webseite Flightradar24 ‌zeigten, dass das Flugzeug über dem Gebiet gekreist war, nachdem ⁠es einen Notfall gemeldet hatte. ‌Es handelt sich ⁠um die jüngste in einer Reihe von Drohungen gegen den Flugverkehr in Europa. Erst ‌am Dienstag ⁠hatte es Bombendrohungen ⁠gegen mindestens sieben Flüge und ein Kreuzfahrtschiff gegeben.

Bericht von Dominique Vidalon, Alessandro Parodi; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).

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