Britische Notenbank hebt Leitzins wie erwartet auf 4,0 Prozent an
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet angehoben. Er steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mitteilte. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.
Die letzte Zinserhöhung der Bank of England war im August 2023. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Notenbanken, hatte die Bank of England in diesem Jahr den Leitzins nicht angetastet. Zuletzt hatte die Bank of England im vergangenen Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt./jsl/jkr/jha/
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