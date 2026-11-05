Chemiekrise treibt Übernahmen – Lanxess-Chef erwartet weitere Deals

Frankfurt, 05. Nov (Reuters) - ⁠Angesichts der Krise der europäischen Chemieindustrie rechnet Lanxess-Chef Matthias Zachert mit weiteren Zusammenschlüssen in der Branche. Den Übernahmevorstoß von BASF bei Evonik sieht er als logische Folge des schwierigen Marktumfelds, um "Synergien und Skaleneffekte zu erzielen und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken". "Mich überrascht es nicht, dass die Konsolidierung fortschreitet", sagte Zachert am ‌Donnerstag. In großen Krisen fänden Unternehmen immer wieder neue Wege, "um wieder stärker zu werden". Er erwarte, dass sich der Trend in den kommenden Jahren fortsetze.

Zachert bezeichnete die Lage der europäischen Chemieindustrie ⁠als beispiellos schwierig. "Wir ⁠haben jetzt sicherlich die härteste Krise für unsere exportorientierte deutsche Industrie." Es sei die schwerste Krise, die er in seiner beruflichen Laufbahn erlebt habe. Das zeige sich auch am branchenweiten Abbau von rund zehn Prozent der Kapazitäten. Neben hohen Energiekosten belasteten die Vorgaben der Europäischen Union die Unternehmen. "Europa muss erst einmal verstehen, was Wettbewerbsfähigkeit bedeutet", sagte Zachert. Weitere Erlasse seien derzeit "wettbewerbsschädigend".

Für Zachert steht zunächst ‌die Stabilisierung der eigenen Gesellschaft im Vordergrund. "Gegenwärtig fokussieren wir uns ganz ‌klar darauf, das Unternehmen durch die Krise zu führen." Mit einem strikten Sparkurs steuert er den Spezialchemiekonzern durch die schwache Konjunktur. Um die Kosten zu drücken, kündigte der Vorstand im März den Abbau von weltweit 550 ⁠Stellen an, rund zwei Drittel davon in Deutschland. Wenn Lanxess diesen Kurs der Stabilisierung fortsetze, könne ‌das Unternehmen wieder selbst aktiv an der Konsolidierung teilnehmen. "Das ⁠ist unser erklärtes Ziel."

Operativ sieht sich Lanxess auf Kurs. Eine konjunkturelle Belebung im zweiten Halbjahr blieb jedoch aus. Deshalb senkte der Vorstand die Obergrenze der Jahresprognose: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wird nun am oberen Ende einer Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro ‌erwartet. Im August hatte der Vorstand noch bis zu ⁠550 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Von ⁠einer nachhaltigen Nachfrageerholung seien viele Kernmärkte wie die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie noch entfernt, erklärte Zachert. Zudem belasteten hohe Energiekosten.

Im dritten Quartal stieg das bereinigte Ergebnis dank höherer Verkaufspreise und Kostensenkungen um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro. Unter dem Strich verringerte Lanxess den Verlust auf 70 Millionen Euro nach 77 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. An der Börse legte die Aktie zeitweise um knapp 20 Prozent zu. Analysten verwiesen auf den verbesserten freien Cashflow, der im dritten Quartal 48 Millionen Euro erreichte, nach ⁠minus 14 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

(Bericht von Patricia Weiß, unter Mitarbeit von Ozan Ergenay, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)