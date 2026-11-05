China blockiert Milliarden-Übernahme von ABB-Robotersparte durch SoftBank

Tokio/Hongkong/Zürich, 05. ⁠Nov (Reuters) - China blockiert die geplante Milliardenübernahme der Robotersparte des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB durch den japanischen Investor SoftBank. Die staatliche Planungsbehörde National Development and Reform Commission (NDRC) werde die Transaktion nicht genehmigen, teilte ABB am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" über den Schritt berichtet. Die Behörde ‌befürchtet dem Bericht zufolge, dass Robotikdaten ins Ausland übertragen und dort zum Training von Modellen für Künstliche Intelligenz (KI) genutzt werden könnten. SoftBank ist ein wichtiger Investor bei dem KI-Entwickler ⁠OpenAI.

ABB und ⁠SoftBank befänden sich im engen Austausch und arbeiteten konstruktiv an dem vor gut einem Jahr angekündigten Deal im Gesamtwert von 5,4 Milliarden Dollar, erklärte ABB weiter. Softbank wollte sich nicht äußern. Die Sofbank-Aktien verloren 6,8 Prozent, während ABB 0,6 Prozent einbüßten. Die Nachricht komme überraschend, insbesondere weil die Unternehmen von den chinesischen Kartellbehörden bereits grünes Licht für die ‌Transaktion erhalten hätten, erklärte ZKB-Analyst Florian Sager. Die NDRC ‌prüft ausländische Investitionen, die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnten. "Sollte sich der Robotik-Deal komplett zerschlagen, könnte dies die kurzfristigen Akquisitionspläne und die Dynamik beim geplanten Kapitalrückfluss an die Aktionäre belasten", kommentierte ⁠Marco Estermann von der Luzerner Kantonalbank.

Für ABB ist China der größte Markt für Robotik und ‌macht etwa 30 Prozent des Geschäfts in diesem ⁠Bereich aus. In Shanghai befindet sich zudem die weltweite Robotik-Zentrale des Siemens-Rivalen.

Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass China eine große Übernahme blockiert. Zuvor hatte die Regierung in Peking angeordnet, dass der US-Konzern Meta die mehr als ‌zwei Milliarden Dollar schwere Übernahme des KI-Startups ⁠Manus rückgängig machen muss. Die Entscheidung belastet ⁠zudem die Beziehungen zwischen China und Japan weiter. Nach Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan im November vergangenen Jahres hatte China die Exporte wichtiger Mineralien nach Japan stark eingeschränkt.

Für SoftBank-Chef Masayoshi Son bedeutet das Veto einen Rückschlag für seine KI-Investitionsstrategie, in der die Robotik eine zentrale Rolle spielt. SoftBank hatte in der vergangenen Woche bereits einen Dämpfer hinnehmen müssen, als der von dem Investor unterstützte Zahlungsdienstleister OPay einen geplanten Börsengang in den USA im Volumen von 304 Millionen Dollar wegen einer ausländischen ⁠Regulierungsuntersuchung absagte.

(Bericht von Anton Bridge, Kane Wu und Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)