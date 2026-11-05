Cipollone: Digitaler Euro ist mehr als eine weitere Zahlungsoption

05. Nov (Reuters) - ⁠Laut EZB-Direktor Piero Cipollone geht es beim Projekt des digitalen Euro um mehr als nur eine weitere Zahlungsmöglichkeit. Er könne eine gemeinsame öffentliche Infrastruktur sowie eine Akzeptanzgrundlage für Zahlungen in Europa schaffen, ‌betonte der Italiener am Donnerstag auf einer Konferenz in der albanischen Hauptstadt Tirana. Zahlungsdienstleister könnten auf dieser Infrastruktur aufbauen und die ⁠offenen ⁠Standards des digitalen Euro nutzen, um ihre Dienste im gesamten Euroraum anzubieten. Das Ziel des digitalen Euro sei es nicht, private Zahlungslösungen zu verdrängen. "Im Gegenteil: Er wird eine gemeinsame Grundlage schaffen, auf der der Privatsektor im Wettbewerb stehen, Innovationen hervorbringen und ‌eine europäische Reichweite erzielen kann."

Banken und andere ‌beaufsichtigte Zahlungsdienstleister würden für die Nutzer weiterhin der wichtigste Ansprechpartner bleiben. "Unter der Annahme, dass das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abgeschlossen ist, streben ⁠wir an, für eine mögliche erste Ausgabe im Jahr 2029 bereit ‌zu sein", erklärte der EZB-Direktor. ⁠Die technischen Vorbereitungen müssten jedoch parallel dazu voranschreiten. Der Pilotversuch für den digitalen Euro soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen und zwölf Monate dauern. Nach einer Ausschreibung, ‌auf die mehr als 50 ⁠Bewerbungen eingingen, seien 36 Zahlungsdienstleister ⁠aus dem gesamten Euroraum ausgewählt worden. "Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits in vollem Gange." Es gehe nicht nur darum, die Technologie zu testen. Ein Zahlungssystem sei ein Ökosystem, das aus Zahlungsdienstleistern, Händlern, Zentralbanken, Infrastrukturbetreibern und Nutzern bestehe. Der Pilotversuch ermöglicht es den Akteuren, die Ausgestaltung des digitalen Euro zu erproben, aus den gewonnenen Erfahrungen zu lernen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)