Clever kombiniert - Aktienanleihen auf Münchener Rück, Commerzbank und Rheinmetall

Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.
Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.
Top 10 Aktienanleihen mit Barriere
|
WKN
|
Basiswert
|
Kupon p.a.
|
Barriere
|
Laufzeit
|BD7HBG
|Siemens Energy AG
|20,75%
|100,00 EUR
|18.06.2027
|VY5NYN
|Münchener Rückversicherungs AG
|7,25%
|359,10 EUR
|17.09.2027
|BD0PNN
|Intel Corp.
|25,20%
|55,00 USD
|17.09.2027
|VY76EZ
|Deutsche Bank AG
|17,00%
|25,00 EUR
|18.06.2027
|BD4WKQ
|Infineon Technologies AG
|20,00%
|40,00 EUR
|17.12.2027
|VJ632R
|Adidas AG
|13,50%
|120,00 EUR
|18.06.2027
|VH52SY
|Klarna Group PLC
|14,00%
|22,42 USD
|18.12.2026
|BD5HHL
|Commerzbank AG
|11,00%
|32,00 EUR
|17.09.2027
|VY7PRA
|Rheinmetall AG
|13,50%
|776,70 EUR
|17.09.2027
|VY62F6
|Strategy Inc.
|25,25%
|65,68 USD
|17.09.2027
Stand: 05.11.2026 14:15 Uhr; Währung: EUR
Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt
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TEL: 00 800 93 00 93 00 | Email: markets.deutschland@vontobel.com
Risiken
Emittenten- / Bonitätsrisiko:
Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Festes Laufzeitende:
Die hierin genannten Zertifikate haben eine feste Laufzeit. Dies führt zur Beendigung der Anlage und Rückzahlung des aktuellen Werts zu dem bestimmten Termin. Die Zertifikate können nicht darüber hinaus gehalten werden. Es besteht kein Kapitalschutz für die hierin genannten Zertifikate.
Marktrisiko:
Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.
Wichtige Hinweise:
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Impressum:
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Sektor Bankenaufsicht
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Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management
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