Commerzbank rüstet sich mit Gewinnsprung für UniCredit-Übernahme

Frankfurt, 05. Nov (Reuters) - ⁠Die vor der Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit stehende Commerzbank hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und ihre Jahresziele bestätigt. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, das Nettoergebnis kletterte um rund 45 Prozent auf 859 Millionen ‌Euro, wie das Frankfurter Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Beide Werte verfehlten jedoch knapp die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent.

Die Commerzbank befindet ⁠sich in einer ⁠entscheidenden Phase für ihre Zukunft. UniCredit hat sich inzwischen Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile gesichert. Der Abschluss des Übernahmeangebots wird in den kommenden Monaten erwartet, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober einer Aufstockung der Beteiligung zugestimmt hatte. Das Management der Commerzbank hatte sich lange gegen eine Übernahme durch die Italiener gewehrt, zeigt sich nun jedoch offener für ‌eine Zusammenarbeit. "Unverändert bleibt es unsere Aufgabe als Unternehmensführung, in jeder ‌Situation den Weg zu wählen, der den größten Wert schafft", erklärte Vorstandschefin Bettina Orlopp. "Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit UniCredit Wert schaffen können, indem wir die Stärken beider Banken konsequent nutzen."

In den ⁠einzelnen Segmenten entwickelte sich das deutsche Privat- und Unternehmerkundengeschäft zum Gewinntreiber und erzielte im dritten ‌Quartal mit einem Plus von 77 Prozent auf ⁠485 Millionen Euro das bisher beste operative Quartalsergebnis der Geschichte. Die polnische Tochtergesellschaft mBank steigerte ihr operatives Ergebnis um 25 Prozent auf 366 Millionen Euro, gestützt auf ein kräftiges Kredit- und Einlagenwachstum sowie deutlich gesunkene Vorsorge für Rechtsrisiken aus Fremdwährungskrediten.

Im ‌operativen Geschäft verzeichnete die Commerzbank deutliche Zuwächse beim ⁠Provisionsüberschuss: Dieser stieg um neun Prozent auf ⁠1,07 Milliarden Euro und wurde allem durch ein starkes Wertpapiergeschäft gestützt. Der Zinsüberschuss legte um 3,5 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro zu. Die Bank dämpfte jedoch ihre Erwartung für den Zinsüberschuss wegen des schärferen Wettbewerbs um Einlagen etwas und geht nun von rund 8,5 Milliarden Euro im Gesamtjahr aus. Bislang hatte sie rund 8,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Institut plant zudem im laufenden Jahr eine Ausschüttung an die Aktionäre von rund 3,2 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. An ihrem Gewinnziel von mindestens ⁠3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr hält die Commerzbank fest.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)