Dax erreicht Rekordhoch
dpa-AFX · Uhr
Börsen
Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg auf 26.644,33 Punkte und damit über den im August erreichten Höchststand von 26.618,74 Punkten.
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