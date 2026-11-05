Dax erreicht Rekordhoch

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Quelle: dpa-AFX
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Börsen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg auf 26.644,33 Punkte und damit über den im August erreichten Höchststand von 26.618,74 Punkten.

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