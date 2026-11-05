DAX-FLASH: Neuer Rekord dank frischer Risikofreude nach US-Zwischenwahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA (Midterms) hat den Dax am Donnerstag auf einen Rekordstand getrieben. Kurz vor Ende der ersten Stunde des Xetra-Handels kletterte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 26.642 Punkte und übertrumpfte damit seinen bisherigen Höchststand aus dem August bei 26.618 Zählern./ag/stk