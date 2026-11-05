Dax höher erwartet - Rekordhoch in Reichweite

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte den Aktienmärkten am Mittwoch Flügel verliehen. Vor allem ‌Banken- und Ökostrom-Werte profitierten von der Hoffnung auf eine branchenfreundlichere Politik in Washington. Der Dax ging mit einem Plus ⁠von 2,2 ⁠Prozent bei 26.437 Punkten aus dem Handel und näherte sich damit seinem Ende August erreichten Allzeithoch von 26.618,74 Punkten. Für kräftigen Rückenwind hatte ein Rückgang der Ölpreise gesorgt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich am Mittwoch um bis zu ‌zehn Prozent und notierte so niedrig wie ‌seit Ende August nicht mehr. Am Donnerstag notierten die Kontrakte im frühen Handel nahezu unverändert.

Eine Flut von Firmenbilanzen sowie Konjunkturdaten dürften ⁠die weitere Richtung an den Börsen vorgeben. Die deutsche Industrie ‌hat im September wahrscheinlich wieder ⁠mehr Aufträge eingesammelt. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Bestellungen um 4,8 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt haben.

• Anleger blicken auf den Zinsentscheid der Bank ‌of England. Die britische Notenbank ⁠steuert wegen der hartnäckigen Inflation ⁠auf eine Zinserhöhung zu

• Die wahrscheinlich vor einer Übernahme durch die UniCredit stehende Commerzbank legt Zahlen für das dritte Quartal vor. Zudem öffnen Siemens Healthineers, DHL und Hochtief die Bücher.

• Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Erwartungen für das laufende Jahr wegen Verzögerungen bei Großaufträgen gesenkt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures

Dax 26.437,67

EuroStoxx50 6.265,71

EuroStoxx50-Future 6.286,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 53.356,12 +3,0%

Nasdaq

S&P 500 7.688,62 +1,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 60.808,68 -2,2%

Shanghai 3.664,85 -0,6%

Hang Seng 24.632,08 +3,0%

Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).

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