Dax nach Rekord im Minus: KI-Sorgen und Rheinmetall belasten

Nach einem zwischenzeitlich erreichten Rekordhoch des Dax sind die Anleger am Donnerstag doch wieder etwas skeptischer geworden. Der deutsche Leitindex schraubte seine Bestmarke erst bis auf knapp 26.693 Punkte nach oben, doch wegen aufkommender Turbulenzen an den US-Börsen gingen die Anleger nach dem Wahlerfolg der Demokraten auch in Frankfurt lieber in die Defensive.

Gebremst von weiter abrutschenden KI-Werten und den Rheinmetall-Aktien, ging der Dax 0,43 Prozent tiefer bei 26.325 Zählern aus dem Handel. Der MDax schloss 0,92 Prozent niedriger bei 30.892 Zählern.

Nachdem die Zwischenwahlen dem US-Präsidenten Donald Trump eine herbe Schlappe einbrachten, hatte sich die Verkaufswelle bei KI-Werten am Donnerstag in New York massiv beschleunigt. Anders als am Vortag erfasste sie nun die ganze Nasdaq-Börse und auch den US-Leitindex Dow Jones.

"Auf die Wahleuphorie folgt die Ernüchterung", sagte dazu der Experte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Im Mittelpunkt stünden die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms, da Anleger befürchteten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten.

Rheinmetall stürzt nach erneuter Prognosesenkung ab

Die Anleger von Rheinmetall können sich über den Rekord im Dax kaum freuen. Nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste, brach der Aktienkurs zweistellig um mehr als 12,3 Prozent ein und ging als Schlusslicht im Dax aus dem Handel. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry.

Schon zu Wochenbeginn machte ein Medienbericht die Rheinmetall-Aktionäre nervös. Händler verwiesen am Montag auf einen Bericht des Online-Branchenportals "Hartpunkt". Darin hieß es, eine deutsche Großbestellung für Radfahrzeuge des Typs Boxer komme offenbar erst im Februar 2027 und dies mit einem Vertragswert, der etwas unter früheren Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger liege.

Laut dem Bericht war im Sommer noch die Rede davon gewesen, dass die Beschaffung durch die Bundeswehr wohl Anfang Dezember erfolgen werde.

Angst vor schärferen KI-Regeln: Infineon rutscht ab

Die Aktie von Infineon gehörte am Mittwoch zu einer der größten Verlierern im Dax und schloss neun Prozent im Minus. Auch Hochtief und Siemens Energy gaben deutlich nach, die zwei Werte verloren bis zu 6,2 Prozent. Anleger zogen sich vor allem aus Werten zurück, die vom Boom der Künstlichen Intelligenz profitieren.

Grund für die Zurückhaltung war die Sorge vor einem strengeren Vorgehen in den USA. Laut einem Börsianer befürchten Investoren, dass die Kontrolle der Demokraten zu mehr Regulierung und einer genaueren Überprüfung der KI-Branche führen wird. Für Unternehmen wie Infineon, die als KI-Profiteure gelten, wäre das ein Belastungsfaktor.

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(mit Material von dpa-AFX)