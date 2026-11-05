Dax steigt fast auf Rekord - Rheinmetall verliert 17 Prozent

Der Dax hat am Donnerstag weitere Gewinne im Nachgang der Zwischenwahlen in den USA verbucht und kam dabei seinem Rekordhoch nahe. Am Vortag hatte er sich diesem noch genähert, nachdem der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen neue Risikofreude bei den Anlegern geweckt hatte. Zuletzt rangierte der Dax 0,65 Prozent höher bei 26.609 Punkten. Sein Höchststand datiert vom August mit 26.618 Punkten.

Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören. "Die Märkte können dem Wahlergebnis gleich mehrere positive Faktoren auf einmal abgewinnen", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Das Ergebnis stand schnell fest, es ist eindeutig, Trump akzeptiert es und geteilte politische Macht bringt weniger Risiko für politische Überraschungen. Die Börse liebt Berechenbarkeit und steigt."

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 1,14 Prozent auf 31.535 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,8 Prozent.

Rheinmetall vergrault Anleger mit Prognosesenkung

Kein guter Tag ist es derweil für die Aktionäre von Rheinmetall, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken mußte. Analyst David Perry von JPMorgan stellte die Aktionäre in seiner ersten Reaktion auf die neuerliche Hiobsbotschaft bereits auf einen Kursrutsch ein. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry immer stärkere Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden.

Die Strategie sei nicht grundsätzlich falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, so Perry. Der Experte hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich. Am Donnerstag quittierten die Anleger den erneuten Rückschlag in Rheinmetalls Geschäft mit einem heftigen Minus von 17 Prozent.

Etwas besser sah es für die im MDax notierten Papiere des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt aus, dessen Aktien nach der Vorlage von Geschäftszahlen nur 2,2 Prozent nachgaben. Hensoldt wird mit Blick auf das laufende Jahr noch etwas optimistischer. Für die Titel des Panzergetriebe-Produzenten Renk ging es indes um über fünf Prozent abwärts nach bestätigter Jahresprognose.

Aus dem Dax berichten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom, DHL Group, Siemens Healthineers, die Commerzbank sowie am Nachmittag Hochtief über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal.

Chip-Aktie Siltronic auf Tief seit April

Die Aktien von Siltronic fielen am Donnerstag um 7,2 Prozent und notierten damit auf dem tiefsten Stand seit April. Analyst Didier Scemama von der Bank of America (BofA) senkte den Daumen auf "Underperform", nachdem er sein Kursziel von 84 auf 55 Euro eingestampft hatte.

Der Experte sieht die Gewinnaussichten für 2027 skeptischer, denn der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu und über Preisanpassungen gebe es wohl wenig Milderung. Mit seinen Umsatzpprognosen bis 2028 liegt er teils deutlich unter den Markterwartungen. Siltronic gehört zusammen mit Aixtron, Elmos und Jenoptik zu den deutschen KI-Profiteuren der zweiten Reihe. In den vergangenen Wochen schwankten die Kurse dieser Aktien wegen der Ängste um die KI-Finanzierungen deutlich.

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