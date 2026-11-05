Dax steuert nach kräftigem Vortagesplus auf Rekord zu

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Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA (Midterms) dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen bisherigen Rekordstand herantreiben. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August bei 26.618 Punkten. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte am Donnerstagmorgen einen weiteren Zuwachs von 0,6 Prozent auf 26.594 Punkte. Der Leitindex würde so nur wenige Punkte unter dem Allzeithoch eröffnen.

Die "Blaue Welle" durch den Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

Sie könnten vor allem den unmittelbar bevorstehenden Ablauf der aktuellen Regierungsfinanzierung in den Haushaltsverhandlungen als Druckmittel nutzen, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen und Druck auf die Handelspolitik zu machen, erklärte Marktexperte Stephen Innes.

USA: Euphorie nach Zwischenwahlen

Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der am Vortag noch schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial zog um 3,03 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500, der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent hoch.

"Die Kombination aus einer großen demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.

Asiatische Börsen ohne einheitliche Richtung

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Konsum- und Finanzwerte im Sog der Kursgewinne an den US-Börsen zulegten, wandten sich die Anleger von Halbleiteraktien ab. Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Stimmung der Anleger in den USA spürbar aufgehellt. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte 0,3 Prozent ein während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut drei Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 61.077 -1,79 Prozent Hang Seng 24.777 +3,59 Prozent CSI 300 4.109 +0,20 Prozent Kospi 5.383 -5,28 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,01 +0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,278 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,847 -0,05 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

Ölmärkte im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 94,30 Dollar -0,32 Dollar WTI 87,34 Dollar -078 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 59 (57) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (6,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 110 (103) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 32 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 33 (29) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 210 (215) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 40,60 (44,65) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 40,60 (44,65) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 220 (210) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (7,10) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 105 (101) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 29,50 (32) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1150 (1350) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 59 (57) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 52,30 (46) USD - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT SCHOTT PHARMA AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 25 (21) EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 31 (29) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SNAP AUF 5 (6) USD - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUBSPOT AUF 224 (240) USD - 'NEUTRAL'

- KEYBANC SENKT HUBSPOT AUF 'SECTOR WEIGHT'

- CANTOR SENKT HUBSPOT AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 170 USD

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EXPEDIA AUF 320 (310) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 31,50 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 105 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT MICHELIN AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 30 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 22,40 (20,90) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 26,50 (23,40) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 304 (290) DKK - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 27 (25) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 375 (347) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)