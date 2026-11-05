Frankfurt, 05. ⁠Nov (Reuters) - Ein stark gesunkener Ölpreis hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag aufgehellt. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,3 Prozent auf 26.500 Punkte und steuerte damit ‌auf sein Allzeithoch von Ende August von 26.618,74 Punkten zu. "Die Risikobereitschaft ist deutlich gestiegen, nachdem sich durch die neuen ⁠politischen ⁠Kräfteverhältnisse in den USA einige wichtige Rahmenbedingungen verschoben haben", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte den Aktienmärkten weltweit am Mittwoch Flügel verliehen. Anleger setzten unter anderem auf ein ‌Ende des Kriegs zwischen den USA ‌und dem Iran, was zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise geführt hatte. "Damit verlieren auch die Inflationssorgen vorerst an Intensität", sagte ⁠Lipkow. Positiv stimmte Ökonomen hierzulande zudem, dass die deutsche Industrie ‌im September wieder mehr Aufträge ⁠eingesammelt hat.

Eine Flut von Firmenbilanzen bewegte außerdem die Kurse. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Erwartungen für das laufende Jahr wegen Verzögerungen bei Großaufträgen gesenkt. Die Papiere ‌brachen um mehr als ⁠16 Prozent ein. Ebenfalls schwächer ⁠notierten Commerzbank-Aktien, die 2,5 Prozent abgaben. Die Bank blieb mit ihrem Gewinnwachstum etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Zu den Dax-Gewinnern zählten hingegen Autowerte. VW-Aktien legten 3,7 Prozent zu.

Anleger blicken auch auf den Zinsentscheid der Bank of England. Die britische Notenbank steuert wegen der hartnäckigen Inflation auf eine Zinserhöhung zu.

(Bericht von Anika Ross, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)