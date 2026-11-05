DAX® - Volumen bestätigt die Aufwärtsbewegung

Drei Tage lang hatte der DAX® den Ausbruch über die bekannte Schlüsselzone bestätigt, ehe gestern ein neues Aufwärtsmomentum entfacht wurde. Die Hochpunkte zwischen 26.022 und 26.106 Punkten haben sich dabei als die erwarteten Katalysatoren erwiesen. Damit wurde auch die Kursentwicklung seit September als Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 900 Punkten eindrucksvoll bestätigt (siehe Chart). Auf Stundenbasis kann die jüngste Kursaktivität darüber hinaus als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Beide Kursmuster lassen auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 26.619 Punkten hoffen. Untermauert wird diese Einschätzung durch das starke Handelsvolumen. Wenn man die Verfallstermine ausklammert, fielen die Umsätze gestern so hoch aus wie zuletzt Ende Mai. Die alten Börsenregel „volume goes with the trend“ ist also erfüllt. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung in den USA. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind die Bären (48,4 %) im Vergleich zu den Bullen (34,1 %) deutlich in der Überzahl. Das das Lager der „Neutralen“ (17,5 %) dünn ausfällt, scheinen viele US-Privatanleger derzeit eine klare Meinung zu haben.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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