DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustquartalen in Folge hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im dritten Quartal wieder Gewinn gemacht. Nach 0,2 Millionen Euro im Vorjahr wurde in den drei Monaten bis Ende September nun ein Konzernergebnis von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach neun Monaten steht allerdings noch ein Verlust von gut 30 Millionen Euro zu buche.

"Der Gesamtmarkt ist nach wie vor von Herausforderungen gekennzeichnet",

sagte Vorstandssprecher Tom Alzin laut Mitteilung. Diese spiegelten sich insbesondere in den Bewertungsmultiplikatoren der ersten Jahreshälfte wider. "Im dritten Quartal ließ sich eine Erholung feststellen, auch wenn man immer anmerken muss, dass es sich um Momentaufnahmen handelt." Die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und dem Nettovermögenswert erachtet er für ungerechtfertigt./lew/stk

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