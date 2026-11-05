Deutsche Telekom steigert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat vor allem dank der weiter stark wachsenden US-Tochter T-Mobile US deutlich zugelegt. Der Umsatz legte siebeneinhalb Prozent auf etwas mehr als 31 Milliarden Euro zu, teilte der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Bereinigt um Währungseffekte habe das Wachstum bei 5,5 Prozent gelegen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda AL) zog um knapp zehn Prozent auf rund 12,2 Milliarden Euro an. Damit fielen der Erlös und das operative Ergebnis etwas besser als von Experten erwartet aus. Zudem erhöht die Telekom erneut die Prognosen für das laufende Jahr leicht./zb/stk
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