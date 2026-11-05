dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord kommt näher

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Risikofreude der Anleger nach den US-Zwischenwahlen dürfte den Dax am Donnerstag weiter an seinen Rekordstand treiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem Dax-Rekord vom August bei 26.618 Punkten. Der Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

USA: - GEWINNE - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der am Vortag noch schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial zog um 3,03 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 , der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent hoch. "Die Kombination aus einer großen demokratischen Mehrheit im Kongress und der Erklärung von Präsident Trump, er sei bereit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, dürfte extreme politische Entwicklungen abbremsen", sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenstrategie bei der Deutschen Bank.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Konsum- und Finanzwerte im Sog der Kursgewinne an den US-Börsen zulegten, wandten sich die Anleger von Halbleiteraktien ab. Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte die Stimmung der Anleger in den USA spürbar aufgehellt. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 2,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland büßte 0,3 Prozent ein während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um gut drei Prozent zulegte.

DAX 26.437,67 2,22% XDAX 26.651,01 3,20% EuroSTOXX 50 6.265,71 1,97% Stoxx50 5.455,20 1,76% DJIA 53.356,12 3,03% S&P 500 7.688,62 1,58% NASDAQ 100 28.437,17 0,91%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 123,01 0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1263 0,29% USD/Yen 157,92 -0,34% Euro/Yen 177,86 -0,05%

BITCOIN:

Bitcoin 80.470 0,04% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 94,30 -0,32 USD WTI 87,34 -0,78 USD

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