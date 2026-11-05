Dürre und niedrigere Stromerlöse drücken Verbund-Gewinn

Wien, 05. ⁠Nov (Reuters) - Der österreichische Versorger Verbund hat in den ersten neun Monaten die Folgen historisch niedriger Wasserstände und gesunkener Stromerlöse zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,50 Milliarden Euro, wie der ‌mehrheitlich staatliche Konzern am Donnerstag mitteilte. Das Konzernergebnis brach um 43,5 Prozent auf 684,8 Millionen Euro ein. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Verbund ⁠nun Ergebnisse ⁠nahe dem unteren Ende der im Sommer gesenkten Zielspanne.

Belastet wurde der größte österreichische Stromerzeuger vor allem von der ungewöhnlich geringen Produktion aus Wasserkraft. Der Verbund-Konzern erzeugt rund 95 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien, überwiegend aus Wasserkraft. Die Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken verringerte sich von Januar bis ‌September um rund ein Fünftel auf 15.984 ‌Gigawattstunden. Insgesamt sank die Eigenerzeugung des Konzerns um 17,6 Prozent. Zusätzlich drückten niedrigere realisierte Strompreise auf das Ergebnis. Der durchschnittlich erzielte Absatzpreis für die Eigenerzeugung aus ⁠Wasserkraft fiel um 33,8 Euro je Megawattstunde auf 79,7 Euro. Verbund verwies ‌dabei auch auf kostspielige Rückkäufe von ⁠bereits verkauften Strommengen, die wegen der geringen Wasserführung nicht produziert werden konnten und zu höheren Spotmarktpreisen beschafft werden mussten.

Positiv entwickelten sich dagegen das Vertriebsgeschäft und die sonstigen Segmente. Als Stütze erwiesen sich ‌höhere Beiträge aus dem Endkundengeschäft ⁠sowie eine positive Entwicklung des thermischen ⁠Bereichs.

Verbund präzisierte den Ausblick auf ein Ebitda von rund 2,12 Milliarden Euro und ein bereinigtes Konzernergebnis von etwa 1,05 Milliarden Euro. Im Juli hatte der Konzern noch ein Ebitda von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Konzernergebnis von 1,0 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für die letzten beiden Monate des Jahres geht der Konzern von einer durchschnittlichen Stromerzeugung aus Wasser-, Wind- und Solarkraft aus.

(Bericht ⁠von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)