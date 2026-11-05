EQS-Adhoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

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EQS-Ad-hoc: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

05.11.2026 / 14:31 CET/CEST
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DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufprogramm zum Preis von 18,00 Euro je Aktie

Berlin, den 05. November 2026 - Der Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG („DEFAMA“), Berlin, (ISIN DE000A13SUL5 / WKN A13SUL) hat heute beschlossen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien (ca. 2,1% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots anzubieten.

Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 18,00 Euro je Aktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. November 2026 und endet am 27. November 2026.

Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse http://www.defama.de unter der Rubrik „Investoren“ veröffentlicht.

Mitteilende Person:

Matthias Schrade, Vorstand

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