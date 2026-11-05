EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: Emittentin übt Option zur Verschiebung des Endfälligkeitstages der Unternehmensanleihe 2021/2027 aus – Laufzeit wird um zwei Jahre bis zum 18.02.2029 verlängert

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

The Grounds Real Estate Development AG: Emittentin übt Option zur Verschiebung des Endfälligkeitstages der Unternehmensanleihe 2021/2027 aus – Laufzeit wird um zwei Jahre bis zum 18.02.2029 verlängert



05.11.2026 / 13:52 CET/CEST

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The Grounds: Emittentin übt Option zur Verschiebung des Endfälligkeitstages der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3H3FH2) aus – Laufzeit wird um zwei Jahre bis zum 18. Februar 2029 verlängert

Berlin, 5. November 2026 – Der Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem in § 3.2 der Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2) vorgesehenen Recht Gebrauch zu machen und den Endfälligkeitstag der Anleihe durch einseitige Erklärung um zwei Jahre, d.h. vom 18. Februar 2027 auf den 18. Februar 2029, zu verschieben.

Die The Grounds Real Estate Development AG erklärt hiermit als Emittentin gegenüber den Anleihegläubigern gemäß § 3.2 in Verbindung mit § 13 der Anleihebedingungen die Verschiebung des Endfälligkeitstages der Unternehmensanleihe 2021/2027 auf den 18. Februar 2029.

Diese Erklärung wird auch auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relation/anleihe/ veröffentlicht.

Infolge der Verschiebung des Endfälligkeitstages werden die Schuldverschreibungen gemäß § 2.1 der Anleihebedingungen ab dem 18. Februar 2027 (einschließlich) bis zum 17. Februar 2029 (einschließlich) wieder mit 6 % p.a. auf ihren ausstehenden Nennbetrag verzinst. Sämtliche ab dem 18. Februar 2027 auflaufenden Zinsen werden nachträglich am verschobenen Endfälligkeitstag zur Zahlung fällig. Die Schuldverschreibungen werden am 18. Februar 2029 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind.





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Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini / Andrew Wallis, Vorstand

Zimmerstraße 16, 10969 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



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