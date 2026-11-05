EQS-AFR: ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ATOSS Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ATOSS Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.11.2026 / 14:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ATOSS Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.atoss.com/en/company/investor-relations/reports-publications

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet:www.atoss.com
LEI Code:529900Q9G9280ADNOA39
Ende der MitteilungEQS News-Service

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