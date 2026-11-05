EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.11.2026 / 13:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
LEI Code:529900XO0YTOOKCLQB44
Ende der MitteilungEQS News-Service

2429300 05.11.2026 CET/CEST

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